محكمة بلجيكية تأمر فيسبوك بعدم استغلال البيانات الشخصية لمستخدميه





بروكسل (أ ف ب)

أمرت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك الجمعة، بالكف عن تتبع مستخدمى الأنترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الأمريكى من دون موافقتهم أو تكبد غرامات تصل إلى 100 مليون يورو.

وقالت الشركة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا إنها ستطعن فى الحكم.

وأضافت المحكمة فى بروكسل فى بيان إنه يتعين على الشركة الأمريكية "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمى الإنترنت فى بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية".

وفى نص حكمها البالغ 84 صفحة، هددت المحكمة فيسبوك بمواجهة غرامات تصل إلى 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إجمالا إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار).