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محطة لتحلية مياه البحر بكفر الشيخ وإسناد مشروع الصرف للشركة الوطنية

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:57 م
محطة لتحلية مياه البحر بكفر الشيخ وإسناد مشروع الصرف للشركة الوطنية النائب علاء سلام عضو مجلس النواب


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال علاء سلام، عضو مجلس النواب، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن التعاون مع محافظ كفر الشيخ، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان،وصندوق تحيا مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أدى لإسناد المشروع الصرف الصحى بمركز قروى الجزيرة الخضراء الذى يضم أربع قرى إلى الشركة الوطنية.

 

وأضاف علاء سلام لـ"اليوم السابع"، بأنه قد تمت الموافقة على إقامة محطة لتحلية مياه البحر، وتم إرسال لجنة منذ 45 يوما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للمعاينة وتمت الموافقة وسيتم التمويل من منحة ماليزية.

 

 


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