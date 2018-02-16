محافظ جنوب سيناء: إنارة جميع الوديان والتجمعات البدوية بتكلفة 177 مليون جنيه





جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة فى مجال الكهرباء، حيث تمت إنارة جميع المدن والوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة خلال أربع سنوات، والقضاء على مشكلة عدم توصيل الكهرباء للأماكن البعيدة عن المدينة.

وأكد "فودة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى تكلفة الإنارة بلغت 177مليونا و353 ألف جنيه.

ومن جانبه قال المهندس سيد سالم رئيس قطاع الكهرباء بجنوب سيناء إنه تمت إنارة وتوصيل التيار الكهربائى للشرفا الشرقية والغربية بسانت كاترين بتكلفة 30 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائى لتجمعات الرينة والنهايات بمدينة رأس سدر بتكلفة 15مليون جنيه، وإنشاء موزع كهرباء ابنى بيتك لتغذية المبانى بمدينة طور سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائى للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدن محافظة جنوب سيناء بتكلفة 29 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع الكهرباء بجنوب سيناء إلى مشاريع الطاقة الشمسية بالمحافظة ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة الكهربائية والتوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة 6 ملايين و486 ألف جنيه، بالإضافة إلى ربط سانت كاترين ووادى فيران بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأوضح سالم أن الشركة قامت بتنفيذ المشروع القومى لتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بمدينة رأس سدر بتكلفة اجمالية بلغت مليون 607 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الشركة نفذت خطة إحلال وتجديد وعمل توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتحسين أداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 20 مليونا و900 ألف جنيه، وتم توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربي لـ3 محطات للصرف الصحى بمدينة طور سيناء بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وتوصيل التيار الكهربائى لمستشفى أبورديس بعد تطويره بتكلفة مليون و86 ألف جنيه.