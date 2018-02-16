محافظ القاهرة: دراسة حالة سوق العتبة وإمكانيات تطويره

كتب سيد الخلفاوى

يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره صباح غد السبت، ورشة عمل لتطوير الأسواق التاريخية ومن بينها سوق العتبة بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس التنسيق الحضارى وأساتذة وخبراء فى الهندسة والعمارة من جامعات القاهرة ونيوكاسل البريطانية والإسكندرية والمجلس الأعلى للثقافة.

وقال المهندس عاطف عبد الحميد إن ورشة العمل سوف تدرس حالة سوق العتبة وإمكانيات تطويره فى إطار الاهتمام بالأسوق التاريخية والحفاظ على التراث الاجتماعى والثقافى، والأنشطة الثقافية.

وقالت الدكتورة ريهام عزام مدير عام وحدة الحفاظ على التراث ومنسقة اللقاء بأن الخبراء والمتخصصين من بريطانيا ومصر يدرسون تطوير سوق العتبة كسوق تجارية وتحويل الأسطح لمساحات خضراء للاستمتاع والترفيه وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية والعودة للمسمى القديم العتبة الخضراء.