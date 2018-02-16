video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: دراسة حالة سوق العتبة وإمكانيات تطويره

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:36 م
محافظ القاهرة: دراسة حالة سوق العتبة وإمكانيات تطويره المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

يفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهره صباح غد السبت، ورشة عمل لتطوير الأسواق التاريخية ومن بينها سوق العتبة بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد أبوسعدة، رئيس التنسيق الحضارى وأساتذة وخبراء فى الهندسة والعمارة من جامعات القاهرة ونيوكاسل البريطانية والإسكندرية والمجلس الأعلى للثقافة.

 

وقال المهندس عاطف عبد الحميد إن ورشة العمل سوف تدرس حالة سوق العتبة وإمكانيات تطويره فى إطار الاهتمام بالأسوق التاريخية والحفاظ على التراث الاجتماعى والثقافى، والأنشطة الثقافية.

 

وقالت الدكتورة ريهام عزام مدير عام وحدة الحفاظ على التراث ومنسقة اللقاء بأن الخبراء والمتخصصين من بريطانيا ومصر يدرسون تطوير سوق العتبة كسوق تجارية وتحويل الأسطح لمساحات خضراء للاستمتاع والترفيه وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية والعودة للمسمى القديم العتبة الخضراء.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: جميع مشروعات تسكين العشوائيات تنتهى هذا العام

القاهرة

اخبار القاهرة

الاسواق التاريخية

سوق العتبة

الاسواق الخضراء



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة