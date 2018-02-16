محافظ الاسكندرية يشدد على تطوير منظومة خدمة المواطنين والشكاوى

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على تطوير الأداء الهيكلي بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبال شكاوي المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ليكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة

وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم أنه تم تجهيز قاعة جديدة بمبني الديوان العام للتعامل مع المواطنين واستقبالهم مشيرا إلي أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتطوير أداء القائمين والعاملين عليها بكافة مكاتب خدمة المواطنين بجميع الأحياء والقطاعات والمديريات بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن والعمل على إيجاد رد وحلول لشكاوى المواطنين

وشدد المحافظ علي العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بحسن استقبال المواطنين وتيسير كافة الصعاب لهم وكذا سرعة التفاعل والرد على كافة شكاوى المواطنين الواردة والتنسيق مع كافة المديريات الخدمية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل المحافظة.