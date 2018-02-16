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مجلس مدينة المراغة بسوهاج يعدم 2 طن كبد فاسدة

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:45 م
مجلس مدينة المراغة بسوهاج يعدم 2 طن كبد فاسدة لحوم فاسدة -أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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أعدم مجلس مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، بحضور محمد عبد الحميد إمبابى رئيس المجلس وأعضاء لجنة ضبط الأسعار وقوة من مركز شرطة المراغة 97 كرتونة كبدة مجمدة بإجمالى 2 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها بحوزة أحد التجار قبل بيعها لجمهور المواطنين.

وأوضح إمبابى، أن عملية الإعدام جاءت بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وصدور قرار النيابة العامة بالإعدام، وتم التخلص من تلك الكميات بالظهير الصحراوى بالمدفن الصحى الخاص بذلك، تحت إشراف كامل من الصحة والطب البيطرى.

وشدد إمبابى على لجنة ضبط الأسعار وحماية المستهلك بعدم الاستهانة بأرواح المواطنين واتخاذ الإجرءات القانونية ضد كل تاجر جشع، وتكثيف الحملات على جميع محلات بيع السلع التموينية والسلع الغذائية والمطاعم.


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