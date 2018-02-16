video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بمليار دولار لليمن

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:01 ص
مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بمليار دولار لليمن مجلس الأمن الدولى - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق

يبحث مجلس الأمن الدولى اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية فى اليمن.

وتعبر مسودة البيان، التى يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء فى المجلس بالإجماع، عن "التقدير" لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية، واعتزام الرياض إيداع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى لدعم العملة المحلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يدمر منصة صواريخ باليستية بالقرب من مطار الحديدة غربى اليمن

سفير اليمن بالقاهرة يؤكد على دور فرنسا الداعم للشرعية اليمنية

اليمن: محافظ حضرموت يلتقى وفد قيادة التحالف العربى

السعودية

اخبار السعودية

مجلس الامن

الرياض

اخبار الامارات

اخبار اليمن

اخبار العرب



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة