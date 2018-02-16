مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بمليار دولار لليمن

مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بمليار دولار لليمنالجمعة، 16 فبراير 2018 01:01 ص
مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
(رويترز)
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يبحث مجلس الأمن الدولى اقتراحا بريطانيا للإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية فى اليمن.
وتعبر مسودة البيان، التى يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء فى المجلس بالإجماع، عن "التقدير" لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية، واعتزام الرياض إيداع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى لدعم العملة المحلية.
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