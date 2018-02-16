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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 ص
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مجلس الأمن الدولى يوافق على تعيين مارتن جريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:00 ص
مجلس الأمن الدولى يوافق على تعيين مارتن جريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن مجلس الأمن الدولى - أرشيفية


أ ف ب
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وافق مجلس الأمن الدولى، الخميس، على تعيين البريطانى مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قد أبلغ المجلس الثلاثاء فى رسالة قراره تعيين جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى رفض البقاء فى منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولى مهلة تنتهى الخميس للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطانى بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

تجنب الاخطار

العالم ملئ بالصراعات المختلفة والمتعددة، وهناك من يستطيع بان يضع الوقايات اللازمة لذلك، وان يتخذ من الاحتياطات ما يجعله فى وضع من الامان افضل عما يمكن بان يكون بدون هذه الاحتياطات التى وضعت، من اجل تجنب الاخطار المختلفة والمتنوعة منها ما قد يكون معروف، فيتم الاستباق إلى منعه، ومنه ما قد يكون مجهول، فإذا كان فى قدرة الانسان وامكانياته التقليدية والحديثة، وكل ما فى الحضارة الحديثة من امكانيات تؤهله بان يكون فى بعد عما قد يحدث من الاخطار والاضرار وما يمكن بان يتسبب فى الاذى والازعاج

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