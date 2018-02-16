مجلس الأمن الدولى يوافق على تعيين مارتن جريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن





أ ف ب

وافق مجلس الأمن الدولى، الخميس، على تعيين البريطانى مارتن جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط خلال 7 سنوات يتم تكليفه بملف النزاع اليمني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قد أبلغ المجلس الثلاثاء فى رسالة قراره تعيين جريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن خلفا للموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذى رفض البقاء فى منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولى مهلة تنتهى الخميس للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطانى بعد أسابيع من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.