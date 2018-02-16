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متحدثة أمريكية: لابد من تعرض روسيا لعقوبات بموجب قانون جديد

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:13 ص
متحدثة أمريكية: لابد من تعرض روسيا لعقوبات بموجب قانون جديد هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية


واشنطن (رويترز)
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قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إنها ستندهش إذا لم تفرض الولايات المتحدة فى مرحلة ما عقوبات على شركات روسية أو كيانات يشملها قانون عقوبات أمريكى دخل حيز التنفيذ في أواخر يناير.

وواجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات عندما دخل القانون حيز التنفيذ وأصدرت وزارة الخارجية قائمة بالأثرياء الروس لكنها لم تتخذ أي إجراءات عقابية ضدهم.

وقالت ناورت في إفادة اليوم الخميس، إن الوزارة لديها أفراد يراقبون التحويلات المالية في أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر العقوبات.

وأضافت "كما تعلمون لا نتوقع العقوبات، لكن سأندهش للغاية إذا لم تفرض عقوبات فى المستقبل". 


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