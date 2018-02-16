مباحث الجيزة: عصابة "ريكلام" وراء إطلاق النار على سائق توك توك لسرقته بالإكراه





كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات عن أن العصابة المكونة من فتاتين "ريكلام" و4 عاطلين والمتورط فى سرقة عدد من قائدى السيارات والتوك توك، وراء إطلاق النار على سائق توك توك، وإصابته.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ان التشكيل العصابى المكون من فتاتين تعملان "ريكلام" بالملاهى الليلية، و4 عاطلين المتورط فى سرقة عدد من قائدى السيارات والتوك توك، وراء إطلاق النار على سائق توك توك، وإصابته بطلق نارى خرطوش بقدمه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين اعترفوا أنهم عقب استدراجهم المجنى عليه بحجة توصيلهم، ومحاولة سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه، حاول مقاومتهم، مما دفعهم للاعتداء عليه، وإصابته بطلق نارى، ثم استولوا على التوك توك وفروا هاربين، ليتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج فى حالة حرجة.

كما كشفت التحريات أن المتهمين اعترفوا ببيعهم السيارات ومركبات التوك توك المسروقة لعملائهم بمنطقة الحوامدية، وعدة مناطق أخرى جنوب محافظة الجيزة.

وردت معلومات للرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد بتورط تشكيل عصابى مكون من فتاتين و4 عاطلين فى سرقة السيارات ومركبات التوك توك من قائديها بالإكراه، حيث كشفت التحريات أن المتهمتين تعملان "ريكلام" بالملاهى الليلية، وأن مهمتهما تتمثل فى استدراج الضحايا، بينما يتولى باقى المتهمين تهديدهم بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقتهم بالإكراه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيبان محمود خميس وفواز حسين من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد كبير من وقائع سرقة السيارات ومركبات التوك توك، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.