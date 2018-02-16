video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الجيزة: عصابة "ريكلام" وراء إطلاق النار على سائق توك توك لسرقته بالإكراه

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:00 ص
مباحث الجيزة: عصابة "ريكلام" وراء إطلاق النار على سائق توك توك لسرقته بالإكراه ارشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت التحريات عن أن العصابة المكونة من فتاتين "ريكلام" و4 عاطلين والمتورط فى سرقة عدد من قائدى السيارات والتوك توك، وراء إطلاق النار على سائق توك توك، وإصابته.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ان التشكيل العصابى المكون من فتاتين تعملان "ريكلام" بالملاهى الليلية، و4 عاطلين المتورط فى سرقة عدد من قائدى السيارات والتوك توك، وراء إطلاق النار على سائق توك توك، وإصابته بطلق نارى خرطوش بقدمه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين اعترفوا أنهم عقب استدراجهم المجنى عليه بحجة توصيلهم، ومحاولة سرقة التوك توك الخاص به بالإكراه، حاول مقاومتهم، مما دفعهم للاعتداء عليه، وإصابته بطلق نارى، ثم استولوا على التوك توك وفروا هاربين، ليتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى قصر العينى لتلقى العلاج فى حالة حرجة.

كما كشفت التحريات أن المتهمين اعترفوا ببيعهم السيارات ومركبات التوك توك المسروقة لعملائهم بمنطقة الحوامدية، وعدة مناطق أخرى جنوب محافظة الجيزة.

وردت معلومات للرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد بتورط تشكيل عصابى مكون من فتاتين و4 عاطلين فى سرقة السيارات ومركبات التوك توك من قائديها بالإكراه، حيث كشفت التحريات أن المتهمتين تعملان "ريكلام" بالملاهى الليلية، وأن مهمتهما تتمثل فى استدراج الضحايا، بينما يتولى باقى المتهمين تهديدهم بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقتهم بالإكراه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيبان محمود خميس وفواز حسين من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد كبير من وقائع سرقة السيارات ومركبات التوك توك، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل استئناف المتهمين بتشكيل عصابى بالتجمع لجلسة 3 مارس المقبل

حبس رئيس عصابة خطف طالبى كرداسة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات

اخبار الحوادث

سرقة سيارة

سرقة توك توك

تشكيل عصابى

ريكلام

امن الجيزة

قسم العمرانية



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة