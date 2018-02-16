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مارس المقبل.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى التاسع للحديد والصناعات المعدنية

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:47 م
مارس المقبل.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى التاسع للحديد والصناعات المعدنية طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة


كتبت دانه الحديدى
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تنطلق خلال الفترة من 1 الى 4 مارس المقبل، فعاليات المعرض الدولى التاسع للحديد والصناعات المعدنية، تحت رعاية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وذلك بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.

ويشارك بالمعرض أكثر من 150 شركة مصرية متخصصة فى صناعات الحديد ومستلزمات الصناعة، بجانب صناعة الآلات والمعدات المستخدمة بالصناعات المعدنية، كما يشارك بالمعرض حوالى 75 شركة أجنبية متخصصة فى صناعة معدات تصنيع الحديد والمعادن.


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الصناعات المعدنية

المعرض الدولى للحديد

اتحاد الصناعات

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