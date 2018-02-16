ماذا قدم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن منذ إنشائه × 7 أرقام





كتب – مدحت وهبة

يعتبر فريق التدخل السريع من آليات وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير منظومة حماية مستدامة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ إنشائه فى أكتوبر 2014، بهدف إجراء التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فى حال رصد تجاوزات أو انتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات (دور أيتام – دور مسنين – دور تأهيل – دور الأطفال المعرضين للخطر – حالات مشردين ومتسولين – حالات فردية أخرى)، سواء من خلال البلاغات الواردة للفريق من خلال الخط الساخن للوزارة (16439) أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يلى إنجازات الفريق والتى تتمثل فى تم إجراء التدخلات الآتية:

1- خلال السنوات الثلاث لعمل الفريق تم إجراء تدخلات عاجلة لفحص بلاغات وشكاوى بلغ عددها 760 بلاغا؛ من بين تلك البلاغات 240 بلاغا تم استقبالها من الخط الساخن للوزارة (16439).

2- اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية التى تشرف على إدارة المؤسسة، بهدف تلافى الملاحظات التى تم رصدها بالمؤسسة والارتقاء بمستوى الرعاية والخدمة المقدمة للنزلاء، وتوجيه الجهة الإدارية المختصة بالمتابعة المكثفة لتلك المؤسسات.

3- غلق 20 مؤسسة بـ5 محافظات لوجود مخالفات جسيمة بها، وتم نقل النزلاء إلى دور رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

4- عزل مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارة أخرى لإدارة تلك المؤسسات.

5- سحب 7 مؤسسات رعاية اجتماعية (مشروعات مسندة لجمعيات أهلية) وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة لإدارة النشاط.

6- نجح فريق التدخل السريع فى نقل 80 من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات (بلا مأوى) كانوا يفترشون الأرصفة وإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتوفير الرعاية المناسبة لهم وحياة كريمة.

7- نجع الفريق فى التعامل مع 22 طفلاً ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك قبل البدء فى (برنامج أطفال بلا مأوى)، وهو المشروع القومى الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذى يقوم بهذا الدور حالياً من خلال الوحدات المتنقلة للبرنامج.

ويبلغ عدد أعضاء الفريق 8 أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتميزون بخبرة فى مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمدربين على التعامل مع جميع الحالات التى ترد إليهم، وبعد نجاح التجرية على المستوى المركزي، قام الفريق بتشكيل فرق للتدخل السريع المحلى بجميع المحافظات لتعمل تلك الفرق بنفس الآلية التى يعمل بها الفريق المركزى.

وتتمحور أهداف الفريق حول تبسيط واختصار الإجراءات العاجلة والتدخل المهنى مع الحالات التى فى حاجة إلى ذلك، حل المشكلات ميدانيا ومعالجة ما ترتب عليها من آثار سلبية على الأشخاص ذات الصلة المباشرة بالحالة، توفير آلية لتفعيل التدخلات من خلال العلاقات المباشرة والمعالجات المعنية بالمشكلة.