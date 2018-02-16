مؤتمر حاشد لتأييد الرئيس السيسى فى ضيافة عائلة "العيون" ببدارى أسيوط





أسيوط - هيثم البدرى

نظمت عائلة العيون بمركز البدارى بأسيوط، مؤتمرا جماهيرا حاشد ضم أبناء العائلة بقرى وعزب مركز البدارى، وذلك دعما وتأيدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وبداء المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم عقبها بعض الكلمات لرموز العائلة، والحضور التى دعوا فيها الشباب، والشيوخ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الحشد أمام اللجان الانتخابية خلال أيام التى قرراتها اللجنة العليا للانتخابات.

وقال محمد أبوعين أحد أبناء العائلة، وأمين شباب محافظة أسيوط لحزب المصريين الأحرار أن هذا المؤتمر ليس الأخير وستعقد العائلة على مدار الأيام القادمة عدد من المؤتمرات الجماهيرية الأخرى، وذلك لتوعية المواطنين وشرح إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى، وتوضيح محاولة الجهادات الأجنبية والغربية لبث الفتن بين المصريين، وحث أبوعين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الارتقاء بالوطن والتقدم والتنمية، ومن أجل مصر الغالية.

قائلا إننا نعمل جاهدين على حشد الناخبين للأداء بأصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى حتى نثبت للعالم أجمع مدى حب الشعب المصري للوطن والرئيس السيسى.