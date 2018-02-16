كوكا كولا تسجل خسائر فى الربع الأخير على خلفية الاقتطاعات الضريبية الأمريكية





نيويورك (أ ف ب)

أعلنت شركة كوكا كولا الجمعة، عن تسجيل خسائر فى الربع الأخير من 2017 وهى خسارة غير متكررة نجمت عن إصلاحات ضريبية أمريكية فيما ساهم النمو فى بعض المشروبات فى تنشيط مبيعات المشروبات الغازية التى سجلت تراجعا.

وأعلن عملاق المشروبات الغازية خسارة مقدارها 2,8 مليار دولار فى الفصل المنتهى فى 31 ديسمبر مقارنة بأرباح بلغت 550 مليون دولار فى نفس الفترة العام الذى سبقه.

والخسارة جزء من صافى 3,6 مليارات دولار من التكاليف غير المتكررة المرتبطة بالاصلاحات الضريبية الأميركية. وسجلت العديد من كبرى الشركات الأخرى خسائر غير متكررة فى عائداتها فى الأسابيع القليلة الماضية بعد تطبيق التعديلات الضريبية.

وتراجعت العائدات فى الفصل الرابع بنسبة 20 % لتسجل 7,5 مليارات دولار، لأسباب منها بيع أصول التعبئة إلى حاصلين على حقوق امتياز.

ولم يطرأ تغيير على كميات المشروبات الغازية فى الفصل الرابع، فيما انخفضت بنسبة 1 % لمجمل العام 2017. وتباطأت مبيعات المشروبات الغازية فى السنوات القليلة الماضية بسبب تغير أذواق المستهلكين وسط مخاوف مرتبطة باستهلاك السكر ومواد التحلية البديلة.

وسعت كوكا كولا لتنشيط أعمالها بإدخال تعديلات على المشروب "كوك زيرو" العام الماضى وطرح نكهات وعبوات جديدة للمشروب "دايت كوك".