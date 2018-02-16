قائمة هانى ضاحى تعقد مؤتمرا حاشدا غدا لعرض برنامجها فى انتخابات "المهندسين"





كتب رضا حبيشى

تعقد قائمة "مهندسون فى حب" برئاسة هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ظهر غدا السبت، والمرشحة لانتخابات نقابة المهندسين، مؤتمرًا حاشدًا بنادى المقاولون العرب لاستعراض برنامجها الانتخابى، وتوضيح رؤيتها لكيفية انتشال النقابة من كبوتها، واستعادة دورها، والخدمات التى ستقدمها للأعضاء.

ويذكر أن القائمة تضم كلا من المهندس هانى ضاحى نقيبا للمهندسين والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضو، وهم أحمد عثمان أحمد عثمان / مدنى، ومحمود فتحى حجازى رئيس الشركة القابضة للتشيد والتعمير/ مدنى، ومحسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب/ عمارة، وجابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء/ ميكانيكا.

كما تضم القائمة، اللواء مهندس محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير ونائب وزير الإسكان سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان والتعمير حاليا/ ميكانيكا، وصباح محمد مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء/ كهرباء، واللواء مهندس محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقا/ كهرباء، واللواء دكتور مهندس حسن عبد المجيد نائب وزير الإنتاج الحربى ومدير الهيئة القومية للإنتاج الحربى/ كيمياء، وزينب عفيفى أمين صندوق النقابة عضو المجلس الأعلى للنقابة حاليا/ غزل ونسيج، ومحمد حازم الشامى/ تعدين وبترول.