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فيديو.. قوات سوريا الديمقراطية تدمر 4 عربات عسكرية تركية ومقتل ركابها بعفرين

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:59 م
فيديو.. قوات سوريا الديمقراطية تدمر 4 عربات عسكرية تركية ومقتل ركابها بعفرين قوات سوريا الديمقراطية -أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهداف 4 عربات عسكرية تركية بالقرب من منطقة عفرين السورية وعطب إحداهن بقذيفة صاروخية.

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامى لـ" قسد"، أوردته قناة "روسيا اليوم" مجموعة من مقاتلى "قوات سوريا الديمقراطية" قامت برصد تحرك العربات العسكرية التركية فى محيط قرية "ديوا" فى منطقة عفرين واستهدفتها وحققت إصابات مباشرة ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأشار بيان للقوات إلى أن المسلحين الأكراد رصدوا مدرعة تابعة للجيش التركى فى قرية "كانيا باتمان" وتمكنوا من تدميرها.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد أعلنت أول الشهر الجارى مقتل 20 جنديا تركيا على الأقل خلال اشتباكات فى قرية زعرة فى ريف عفرين شمإلى سوريا ، فيما أطلقت تركيا عملية عسكرية باسم "غصن الزيتون" فى منطقة عفرين شمإلى سوريا ضد الجماعات الكردية. 


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