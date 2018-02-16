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فيديو.. تعرف على أسعار تجهيزات الحضانات والألعاب بسوق الجمعة

الجمعة، 16 فبراير 2018 12:01 م
فيديو.. تعرف على أسعار تجهيزات الحضانات والألعاب بسوق الجمعة الألعاب بسوق الجمعة


كتب:أسامة طلعت
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وليد العسلى تاجر بسوق الجمعة يعمل ببيع الألعاب الخاصة بتجهيز الحضانات، يؤكد أن السوق يوفر ميزة لمن لا يستطيع شراء تجهيزات حضانة جديدة، مشيراً إلى أن المستعمل به نفس مميزات الجديد، ولكن يختلف فى السعر.
 
وأضاف "مفيش مقارنة فى الأسعار لأن الفرق كبير جداً يعنى اللعبة اللى بـ100 هاتبقى عندنا بـ20 جنيه وأغلى لعبة عندنا ب500 جنيه بره بتتباع ب2500 جنيه".
 

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ألعاب

اسعار

سوق الجمعة



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