video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. الداخلية: التعامل بحسم مع الخارجين عن القانون

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:49 م
فيديو.. الداخلية: التعامل بحسم مع الخارجين عن القانون وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصل مدراء الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية المرور بمحيط مختلف المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

وشدد مساعد وزير الداخلية على الخدمات الأمنية بتوسيع دائرة الاشتباه والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط 78 ألف هارب و163 قطعة سلاح بينها رشاشات

الداخلية تضبط 1500 إسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء

صور.. الداخلية تنفذ 22 ألف حكم قضائى فى القليوبية والشرقية خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط موظفين اختلسوا 1800 جنيه من عملم فى مكاتب البريد

الداخلية

مدراء الامن

حوادث

الاٍرهاب



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة