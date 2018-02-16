فيديو.. الداخلية: التعامل بحسم مع الخارجين عن القانون

فيديو.. الداخلية: التعامل بحسم مع الخارجين عن القانونالجمعة، 16 فبراير 2018 06:49 م
وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل مدراء الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية المرور بمحيط مختلف المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.
وشدد مساعد وزير الداخلية على الخدمات الأمنية بتوسيع دائرة الاشتباه والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.
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