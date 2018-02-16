فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك بفعاليات مهرجان تعامد الشمس بأسوان

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال صلاح حسان مدير عام مديرية الثقافة بالوادى الجديد فى بيان له إن فرقة المحافظة للفنون الشعبية ستشارك بفعاليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان للثقافة والفنون الذى ينعقد فى الفترة من 17- 23 فبراير الجارى والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاً بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس.

وأضاف أن فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية تشارك بعدة رقصات فلكلورية،تمثل تراث الواحات منها ( رقصة الخزام – البداية – طابلوه الفرح )، والعديد من الرقصات الأخرى، كما ستقدم الفرقة عدد من الرقصات التراثية من خلال مجموعة من الحفلات الفنية بمدن محافظة أسوان.

يذكر أن المهرجان تشارك فى فعالياته 11 دولة عربية وأجنبية إضافة إلى أن الفرق المصرية المشاركة هى فرق أسوان والإسماعيلية والأقصر وسوهاج والوادى الجديد والعريش للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتين تلقائيتين وهما فرقتا الشلاتين وتوشكى 27، ومن المقرر حضور عدد من الوزراء وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.