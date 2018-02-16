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فايننشال تايمز: "إينى" تحقق أرباحا مدفوعة بتعافى أسعار النفط وانخفاض التكاليف

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:04 م
فايننشال تايمز: "إينى" تحقق أرباحا مدفوعة بتعافى أسعار النفط وانخفاض التكاليف أعمال إينى فى المتوسط


كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركة إينى الإيطالية أعلنت زيادة فى نسبة أرباح الربع الرابع من العام الماضى، مدفوعاً بتعافى أسعار النفط، وزيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف.

وأعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية عن أرباح تشغيلية معدلة بلغت 2 مليار يورو فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى، بزيادة قدرها 55% عن نفس الفترة من 2016، لتحقق بذلك نتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين تنبأوا بتحقيقها 1.91 مليار يورو.

وأضافت الصحيفة، أن شركات أوروبية كبرى أخرى تعمل فى مجال النفط والغاز، مثل رويال داتش شل وبي بي وتوتال أعلنت بدورها عن نتائج قوية في الأسابيع الأخيرة مع انتعاش الصناعة بعد فترة طويلة من الانكماش.

وألقى كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى، الضوء على تخفيض الإنفاق الرأسمالى لشركة إينى بنسبة 40% على مشاريع التنمية الأولية منذ 2014 كدليل على زيادة كفاءتها، وتحقق ذلك رغم قيام المجموعة بتقديم مجموعة جديدة من مشاريع النفط والغاز في مصر وأنجولا وغانا وإندونيسيا خلال عام 2017، ما ساعد على رفع الإنتاج بنسبة 2%.

 

 

 


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