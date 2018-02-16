غدا .. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا

غدا .. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قناالجمعة، 16 فبراير 2018 01:00 ص
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
قنا - هند المغربى
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أعلن ديوان محافظة قنا ، عن قطاع كهرباء قنا هندسة كهرباء غرب أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق " الشنهوريه – أرض الدقيني - السهريج – كوبري الشيخ يونس – المزلقان – محطة مجاري المنشية – النصاري – الحميدات – حوض عشره – تحسين الصحة"، بمدينة قنا وذلك غدا السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحا وستتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .
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