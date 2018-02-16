غدا .. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة قنا





قنا - هند المغربى

أعلن ديوان محافظة قنا ، عن قطاع كهرباء قنا هندسة كهرباء غرب أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق " الشنهوريه – أرض الدقيني - السهريج – كوبري الشيخ يونس – المزلقان – محطة مجاري المنشية – النصاري – الحميدات – حوض عشره – تحسين الصحة"، بمدينة قنا وذلك غدا السبت من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحا وستتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة .