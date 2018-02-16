غدا.. سماع الشهود فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"الجمعة، 16 فبراير 2018 05:00 ص
المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، للشهود فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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