غدا.. انطلاق مهرجان أسوان للفنون والطفل بمشاركة وزيرة الثقافة





أسوان - عبد الله صلاح

ينطلق غدا السبت مهرجان أسوان الدولى للفنون والطفل، والذى يستمر حتى يوم 22 فبراير بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من سفراء الدول.

وتشارك أيضاً فى المهرجان 15 فرقة من الفنون الشعبية من بينهم 8 فرق دولية يمثلون دول "الأرجنتين واليونان وتونس والصين وأثيوبيا وتايلاند ونيجيريا والهند" بالإضافة إلى 7 فرق مصرية هى "الإسماعيلية للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية ، وسوهاج للفنون الشعبية ، والوادى الجديد للفنون الشعبية، وفرقة التذوق الفنى بالإسكندرية، وفرقة شلاتين للفنون التلقائية وتوشكى التلقائية بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية.

قال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الفرق المشاركة ستقدم عروضها خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجارى، بعدد من المواقع الثقافية خلال الفترة الصباحية وهى "الحديقة النباتية والسد العالى ورمز الصداقة ومعبد فيله والمتحف النوبى ومتحف النيل"، بالإضافة إلى عروض مسائية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية وقصور وبيوت الثقافة.

وأضاف "إدريس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الفرق المشاركة فى المهرجان ستنتقل إلى مدينة أبوسمبل السياحية لتقديم عروضها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بظاهرة تعامد الشمس.