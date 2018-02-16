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عضو "نقابة الصيادلة": لا يحق للنقيب الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية

الجمعة، 16 فبراير 2018 11:17 م
عضو "نقابة الصيادلة": لا يحق للنقيب الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة


كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عمرو زكريا، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن دعوى الدكتور محى عبيد النقيب العام للصيادلة، لعقد جمعية عمومية غير عادية، مخالفة لقانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، والذى اختص مجلس النقابة بالدعوى للجمعيات العمومية للانعقاد، مشيرا إلى أن النقيب ليس من حقه الإعلان عن عمومية، لضرورة صدورها من المجلس.
 
وأوضح زكريا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس المقصود بنص القانون، هو أعضاء المجلس بحضور النقيب نفسه أو من ينوب عنه نتيجة غيابه، مؤكدا أن مجلس النقابة معنى بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى دعا لها، للانعقاد فى يوم الجمعة 2 مارس المقبل، بمقر النقابة بالأزبكية، وسيعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنها فقط، مؤكدًا أن النقابة لم تتوقف عن تأدية عملها، وواجباتها حيال الصيادلة.
 
وكان الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، قد دعا لعمومية غير عادية، فى 2 مارس المقبل، لإعادة النظر فى قرارات مجلس النقابة، وهيئة المكتب الخاصة بتجميد صلاحياته وممارسة عمله كنقيب للصيادلة، وإحالته للتأديب، وكافة القرارات التى اتخذها المجلس منذ 15 يناير الماضى، فى الوقت الذى دعا فيه مجلس النقابة العامة للصيادلة أيضا إلى عقد عمومية طارئة، فى اليوم نفسه، بمقر النقابة بالأزبكية.

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نقيب الصيادلة

تجميد نقيب الصيادلة

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