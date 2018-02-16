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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:59 م
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عشرات القتلى فى هجوم شنه مسلحون شمال نيجيريا

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:56 م
عشرات القتلى فى هجوم شنه مسلحون شمال نيجيريا مسلحون - أرشيفية


كانو (أ ف ب)
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قتل ما بين 18 و41 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة وسكان الجمعة، حين فتحت عصابة مسلحة النيران على التجار والأهإلى فى قرية فى ولاية زامفارا فى شمال نيجيريا.

ووقعت المذبحة المروعة فى قرية بيرانى فى منطقة زورمى، بعد مواجهة مسلحة بين سارقى ماشية وعصابات تقوم بأعمال خطف.

وتشهد هذه المنطقة مواجهات دامية بين سارقى الماشية، الذين يقتلون السكان، وينهبون ويحرقون منازلهم، ما دفع السكان إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

واعلنت الشرطة مقتل 18 شخصا فى الهجوم الذى وقع الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا إن الشرطة وأجهزة أمنية أخرى "عثرت على 18 جثة".

لكن اثنين من السكان أكدا أن عدد القتلى يصل إلى ضعف هذا العدد على الأقل.

وقال أحد السكان ويدعى لوإلى دفنا 41 جثة أمس (الخميس) نتيجة لهجوم من عصابة وصل أفرادها على دراجات بخارية وفتحوا النيران فى كل اتجاه". 


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