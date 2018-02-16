طلبت من زوجها "مصروف البيت".. فأنهى حياتها بـ12 طعنة فى شبرا الخيمة





كتب حازم عادل

شهدت دائرة قسم أول شبرا الخيمة، جريمة قتل بشعة، حيث أنهى زوج حياة زوجته بـ12 طعنة فى الصدر، بسبب طلبها مصاريف المنزل، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الجثة وبدء التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالى بدائرة القسم يفيد بوجود جريمة قتل نتيجة خلافات زوجية بين المتهم "عماد.ب" 63 سنة، موظف بشركة بترول على المعاش، وزوجته 49 سنة، والتى تعمل مدرسة فى إحدى مدارس شبرا الخيمة، وبإخطار اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية، أمر بالانتقال والفحص والقبض على المتهم وإخطار النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل العقيد سامح القللى مفتش مباحث شبرا، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث أول شبرا الخيمة، إلى موقع الجريمة، وبمعاينة الجثة تبين أن سيدة فى العقد الرابع وبها 12 طعنة فى الصدر والقلب وقطع فى الوجه، وتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى قسم شبرا الخيمة أول، وإخطار النيابة العامة للانتقال لمعاينه الجثة وأصدر أمر بتشريحها ودفنها.