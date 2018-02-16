ضبط 42 طربة حشيش و21 ألف قرص ترامادول و12 ألف جنيه بحوزة عاطل بالمحلة





الغربية عادل ضرة

نجح ضباط المباحث الجنائية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، فى ضبط عاطل مقيم عزبة الشركة التابعة لقرية الجابرية وبحوزته 42 طربة حشيش تزن 10 كيلو ونصف و21 ألف قرص ترامادول ومبلغ مالى 11860 جنيها.

كانت معلومات قد وردت للعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بقيام عبد المجيد شوقي عبد المجيد أحمد 37 سنة مقيم عزبة الشركة التابعة لقرية الجابرية بمركز المحلة بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وبعرضها على اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قررسرعة تشكيل فريق ضبط قادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث والمقدم محمد البرلسى مفتش مباحث مركز المحلة والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة ضم ضبط المتهم وبحوزته 42 طربة حشيش و21 ألف قرص مخدر "ترامادول" و11860 جنيها، وهاتفي محمول وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنة التحريات اعترف بحيازته للمضبوطات بقد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين المحمول للاتصال على عملائه، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات تم إخطار اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالواقعة.