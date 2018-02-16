ضبط 3 متهمين أجبروا مدرسا على توقيع إيصالات أمانة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 متهمين، بينهم سيدة مطلقة، استدرجت مدرس لمنزلها، لممارسة الفحشاء معها بمقابل مادي، واجبره المتهمين الآخرين على توقيع إيصالات أمانة، وطالبوه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيها، لتسليمه الإيصالات.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من "م.ش" (48 سنة-مدرس)، يتهم فيه "عبير.ر.ع" (28 سنة-ربة منزل)، مطلقة، والسابق اتهامها في قضيتين سرقة وضرب، وشقيقها "خالد.ر.ع" (25 سنة-عاطل)، هارب، ويقيمان بدرب حماد ببندر سنورس، و"محمد.ش.س" (40 سنة-عامل)، باستدراج السيدة له، لمنزلها بنفس العزبة، لممارسة الفحشاء معها بمقابل مادي.

وقال المدرس أنه عقب ذهابه لمنزلها، فوجئ بوجود المتهمين الثاني والثالث، وأجبراه على التوقيع على 5 إيصالات أمانة، وطالبوه بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها لهما، مقابل تسليمه تلك الإيصالات.

وأمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية، وتمكنت المباحث من ضبط المتهمان الأولى والثالث، وأقرا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأن الإيصالات بحوزة المتهم الثاني الهارب.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4165 لسنة 2018م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن جانب اخر تمكنت حملة مشتركة من الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري ومديرية التموين، ومباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط 14 جزارا مخالفا بمركزي سنورس وطامية، بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، أن الحملة جاءت تنفيذا لقرار محافظ الفيوم، للحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية حرصا على الصحة العامة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 جزارا، بمركزي طامية وسنورس، للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، وأن الذبح خارج المجازر الحكومية يسهم بشكل كبير في انتقال الأمراض إلى المواطنين من الحيوانات المريضة، والتي لا يتم فحصها بمعرفة الطب البيطري قبل الذبح وبعده، وأنه يسهم في زيادة الأعباء على شبكة الصرف الصحي المنزلي، غير المخصص لتصريف فضلات الذبح والدم، مما يؤدي إلى الإضرار بها.