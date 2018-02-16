ضبط 229سيارة مخالفة وحجز 10 دراجات نارية فى حملة مرورية بالقليوبية





القليوبية - نيفين طه

شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث القليوبية، حملة مرورية مكبرة استهدفت الطريق الزراعى والدائرى ومطالع ومنازل الدائرى، أسفرت عن ضبط 229 سيارة تعوق حركة الطريق انتظار خاطئ و7 سيارات تسير عكس الاتجاة و50 سيارة بدون رخصة قيادة لسائقها و18 بدون رخصة تسيير، كما تم حجز 10 دراجات نارية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن للواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بتكثيف الحملات المرورية على الطريق الزراعى والدائرى لضبط السيارات المخالفة وغير مرخصة

وأسفرت الحملة عن ضبط 229 سيارة تعوق حركة الطريق انتظار خاطىء و7 سيارات تسير عكس الاتجاه و50 سيارة بدون رخصة قيادة لسائقها و18 بدون رخصة تسيير، كما تم حجز 10 دراجات نارية وتحرير 30 مخالفة ملصقات وسحب 45 رخصة دراجة نارية لا تجوز وتحرير 254 تصالح فوزرى، كما تم سحب 35 رخصة قيادة وتيسير لسيارات تقف بمطالع ومنازل الدائرى بدون داعى مما يعوق الحركة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.