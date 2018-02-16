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الجمعة، 16 فبراير 2018 06:11 م
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ضبط 15 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بكوم أمبو

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:32 م
ضبط 15 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بكوم أمبو مشاجرة - أرشيفية


أسوان ندى سليم
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تلقي اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن محافظة أسوان، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة حجاجي بمركز كوم أمبو.

ودلت التحريات الأولية أن المشاجرة ،نشبت نتيجة خلافات الجيرة بين العائلتين، وهب عائلة "رمضان" وعائلة "حمادة"، تطورت إلى حد التشاجر بالعصا والأسلحة البيضاء، انتهت بالقبض على 15 شخصا من العائلتين، بعد أن فرضت الأجهزة الأمنية كوردون أمنى لفض المشاجرة. 

ومن المقرر إحالة المتهمين إلى النيابة لتولى التحقيق. 

إحالة موظف بمحكمة أسوان للجنايات لاختلاسه تعويضا بقيمة 60 ألف جنيه.


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