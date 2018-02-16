ضبط 14 محاولة تهرب جمركى خلال أسبوع





كتب أحمد يعقوب

فى إطار توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية أمن وسلامة البلاد وسرعة اتخاذ اللازم فى مواجهة التهرب الجمركى تمكن رجال الجمارك من ضبط 14 محاولة تهريب خلال أسبوع بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية. وكشف تقرير مفصل تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من إحدى الدول العربية تم الاشتباه فى مشمول بعض رسائل الأمتعة الشخصية لعدد من الركاب، وبالكشف والمعاينة تم ضبط وحدة لاسلكى مزودة بإريال خارجى وتليفون لاسلكى وجهاز تكييف و15 كيلو عسل نحل جبلى منتهية الصلاحية و42 كيلو عسل نحل لا توجد عليها أى بيانات وكمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية البيطرية وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 164 ألفا و556 جنيها، وكذلك ضبط طبنجة وبندقية ضغط هواء مع أحد الركاب وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 263 علبة بإجمالى 131 ألف طلقة رش مخفاة داخل الأمتعة الشخصية، وكذلك ضبط 40 هاتف محمول وبلغت التعويضات المستحقة مليون و486 ألف جنيه.

وكشف التقرير أيضا عن ضبط 3 محاولات تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع بجمارك بورسعيد بالمخالفة للقوانين مع سائق لإحدى سيارات النقل، وتهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل حاويتين بالسيارة وبتفتيش الحاويتين تبين وجود 132 طرد ملابس جاهزة عبارة عن ترنجات وتيشرتات وبنطلونات وعبايات وأطقم زجاج وفازات وأكواب منشأ الصين، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و467 ألف جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 784 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الكترات المحظور دخولها مخباة داخل الفين كرتونة عدد يدوية واردة من الصين، وتبين وجود 100 كرتونة بإجمالى 400 ألف قطعة سلاح كتر مخبأة بداخل طرود العدد اليدوية وغير مقر عنها بالمستندات، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة أقراص الترامادول المخدر فى إحدى الحاويات الواردة من الهند إلى إحدى الدول العربية مرورا بقناة السويس ومشمولها مستنديا عبارة عن ألف كرتونة أحذية وسلع طبية وبتفتيش الحاوية تبين وجود 500 كرتونة بها قرابة 13 مليون قرص ترامادول.

وأشار التقرير إلى ضبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة والشيش الإلكترونية بجمارك مطار القاهرة الدولى بالمخالفة للقوانين مع أحد الركاب وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 140 تليفون محمول، وضبط شاشات تليفون محمول وشيش إلكترونية ومستلزماتها و30 تليفون محمول مع راكب آخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى والتحفظ على جميع المضبوطات.