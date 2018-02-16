ضبط 130 هاربا وتنفيذ 860 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 130 هاربا وتنفيذ 860 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيليةالجمعة، 16 فبراير 2018 05:27 م
حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب، نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا،منها 648 حكما جزئيا، و42 حكما مستأنفا، و131 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية، و36 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 5600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 130 متهما هاربا محكوما عليه، تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضافة تعليق
صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور
"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة