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ضبط 130 هاربا وتنفيذ 860 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:27 م
ضبط 130 هاربا وتنفيذ 860 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب، نائب مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا،منها 648 حكما جزئيا، و42 حكما مستأنفا، و131 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية، و36 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 5600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 130 متهما هاربا محكوما عليه، تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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