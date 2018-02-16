ضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ورخص قيادة فى حملة بمنطقة الاستاد بالغربية

الغربية عادل ضرة

فى إطار الحملات الليلية لضبط قائدي الدرجات النارية بدون لوحات وبدون رخصتي القيادة والتسيير، شن ضباط إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة وضباط مباحث المرور برئاسة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث مرور الغربية حملة ليلية بمنطقة الاستاد لضبط الدرجات النارية بدون تراخيص وبدون لوحات.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 دراجات نارية "فسبا" بدون لوحات و8 دراجات بدون رخصتى القيادة والتسيير، وتم التحفظ على الدراجات المضبوطة ورفعها على سيارة الونش التابع لإدارة المرور لنقلها إلى أماكن حجز الدراجات النارية، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتيجة الحملة وجارى تحرير محاضر بالمضبوطات لعرضها على النيابة العامة