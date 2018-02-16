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ضبط هارب من سجن 50 عاما وبحوزته قطع حشيش داخل محطة قطار بنى سويف

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:11 م
ضبط هارب من سجن 50 عاما وبحوزته قطع حشيش داخل محطة قطار بنى سويف ضبط هارب -أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث السكة الحديد ببني سويف، هارب من السجن المؤبد فى قضيتى  مخدرات وبحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش، داخل محطة السكة الحديد في بني سويف.
 
وتلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا من اللواء حسني عبد العزيز مدير المباحث، بضبط مبيض محارة داخل سكة حديد بني سويف يدعى  " رامي . ج . إ" 26 سنة، ومقيم المرج القديمه،  وبحوزته 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر.
 
دلت تحريات  المقدم وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد ببني سويف، بإشراف العقيد حازم حميدة مفتش مباحث السكة الحديد، إن المتهم مطلوب على ذمة أحكام جنائية بالسجن في قضيتي مؤيد مخدرات بإجمالي 50 سنة سجن، وأخرى جنح ضرب.
 
 

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