ضبط معدات عسكرية فى سفينة بعد تفتيشها قبالة مدينة صفاقس التونسية

ضبط معدات عسكرية فى سفينة بعد تفتيشها قبالة مدينة صفاقس التونسيةالجمعة، 16 فبراير 2018 09:24 م
سفينة- أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
تم ضبط تجهيزات عسكرية، بينها سيارات مصفحة، غير مصرح بها عند تفتيش سفينة ترفع علم بنما الجمعة قبالة ميناء مدينة صفاقس ثانى أكبر المدن التونسية، بحسب ما أعلنت الجمارك التونسية.
وأوضحت الجمارك التونسية فى بيان أن "الحمولة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة، مع وجود 24 حاوية غير مصرّح بمحتواها".
وأضافت أنه تبين احتواء السفينة "شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة، مع تجهيزات عسكرية".
وتابعت الجمارك "نظرا للاشتباه فى امكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر؛ تم اقتيادها لميناء صفاقس بغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، وللقيام بالتحريات اللازمة فى ظروف آمنة".
إضافة تعليق
كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة