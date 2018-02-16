ضبط معدات عسكرية فى سفينة بعد تفتيشها قبالة مدينة صفاقس التونسية





(أ ف ب)

تم ضبط تجهيزات عسكرية، بينها سيارات مصفحة، غير مصرح بها عند تفتيش سفينة ترفع علم بنما الجمعة قبالة ميناء مدينة صفاقس ثانى أكبر المدن التونسية، بحسب ما أعلنت الجمارك التونسية.

وأوضحت الجمارك التونسية فى بيان أن "الحمولة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة، مع وجود 24 حاوية غير مصرّح بمحتواها".

وأضافت أنه تبين احتواء السفينة "شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة، مع تجهيزات عسكرية".

وتابعت الجمارك "نظرا للاشتباه فى إمكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر؛ تم اقتيادها لميناء صفاقس بغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، وللقيام بالتحريات اللازمة فى ظروف آمنة". وأشارت صحف محلية إلى أن السفينة روسية.

وتقع صفاقس على الساحل الشرقى التونسى وتبعد 300 كلم عن ليبيا التى تنتشر فيها العديد من المجموعات المسلحة المتصارعة.