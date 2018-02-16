ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

نجح ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية باشراف اللواء أيمن لقية مدير إداره البحث الجنائي، والعقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين مسجلين جنائيا، وبحوزتهما 48 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرام بقصد الاتجار ومبلغ 1915 جنيها من متحصلات البيع.

كانت معلومات قد وردت للرائد احمد الشهاوي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بقيام "م.ا.ا" 30 سنه عاطل سبق اتهامه فى٥ قضايا، "ك. ع." سبق اتهامه فى٤ قضايا ضرب وسلاح أبيض بالاتجار فى المواد المخدرة.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت اشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث بالمحلة، وضباط مباحث قسم ثان المحلة، وبتقنيين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما48 . طربه حشيش تزن١٢ كيلو جرام ومبلغ مالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالوافعة، وقررت النيابة حبسهما٤ ايام على ذمة التحقيقات.