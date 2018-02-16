ضبط عاطلان انتحلا صفة رجال شرطه للاستيلاءعلى أموال المواطنين ببنى سويف

ضبط عاطلان انتحلا صفة رجال شرطه للاستيلاءعلى أموال المواطنين ببنى سويفالجمعة، 16 فبراير 2018 04:00 ص
اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف عاطلان، لإتهامهم بإنتحال صفة رجال مباحث لاستيقاف الماره، وتفتيشهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، قرب محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف.
تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف، إخطاراً من العميد ممدوح أبو زيد رئيس مباحث المديرية يفيد ابلاغ " جمال . ع . م .م" مقيم مدينة طوخ محافظة القليوبية، قيام شخصان باستيقافة واخباره كونهما رجال مباحث والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ1300 جنيه كانت بحوزته.
وتمكن المقدم وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد ببنى سويف باشراف اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء حسني عبد العزيز مدير المباحث، العقيد حازم حميدة مفتش مباحث السكة الحديد، من ضبط المتهمان وهما " سيد . ف . ق" 35 سنة، ومقيم مدينة بني سويف، و"كارتر . إ . إ" 35 سنة، ومقيم الواسطى، وراء الواقعة،
واعترف المتهمان أنهما اتخذوا من المدخل البحري لمحطة سكة حديد بني سويف مكانا لهم، لإستيقاف الماره وإيهامهم بأنهم رجال مباحث وتفتيشهم والإستيلاء على ما بحوزتهم من أموال والسماح لهم بالمغادرة ،وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.
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