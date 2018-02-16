video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صيانة وإنارة أعمدة كوبرى دسوق وشارع الجيش بكفر الشيخ

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:38 م
صيانة وإنارة أعمدة كوبرى دسوق وشارع الجيش بكفر الشيخ صيانة أعمدة الإنارة


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه لاحظ أثناء جولته المسائية ضعف الإضاءة فى بعض الأماكن بالكوبرى العلوى، فكلف المهندس رجب الراعى رئيس قسم الإنارة بالمجلس بعمل الصيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة الكوبرى بالعلوى، وتم إنارته، كما أجريت صيانة لأعمدة الإنارة بشارع الجيش من أول السنترال حتى نهايته.

 

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع "، أنه تابع أعمال التجريف والتمهيد بشارع البشتامى بحى دحروج ورفع مخلفات التجريف، تمهيدا لوضع طبقة السن ورصفه ورفع كفاءة الشارع وسيتم عقب التجريف والتمهيد إنشاء صفايات مطر ورفع ببارات الصرف الصحى والدمج الجيد والتأكد من سلامة البنية التحتية، "خطوط المياه والصرف الصحى والتليفونات والغاز الطبيعى"، قبل الرصف ووضع طبقة الإسفلت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إزالة تعديات على 12 فدانا بسيدى سالم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

طبقه الاسفلت

صيانه



لا تفوتك
فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة