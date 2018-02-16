صيانة وإنارة أعمدة كوبرى دسوق وشارع الجيش بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه لاحظ أثناء جولته المسائية ضعف الإضاءة فى بعض الأماكن بالكوبرى العلوى، فكلف المهندس رجب الراعى رئيس قسم الإنارة بالمجلس بعمل الصيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة الكوبرى بالعلوى، وتم إنارته، كما أجريت صيانة لأعمدة الإنارة بشارع الجيش من أول السنترال حتى نهايته.

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع "، أنه تابع أعمال التجريف والتمهيد بشارع البشتامى بحى دحروج ورفع مخلفات التجريف، تمهيدا لوضع طبقة السن ورصفه ورفع كفاءة الشارع وسيتم عقب التجريف والتمهيد إنشاء صفايات مطر ورفع ببارات الصرف الصحى والدمج الجيد والتأكد من سلامة البنية التحتية، "خطوط المياه والصرف الصحى والتليفونات والغاز الطبيعى"، قبل الرصف ووضع طبقة الإسفلت.