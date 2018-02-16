صور.. وزير الخارجية يلتقى سكرتير الأمم المتحدة فى ميونخ





كتب محمد تهامى زكى

نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمى على تويتر، صور لوزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائه مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، فى ميونخ.











