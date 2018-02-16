صور.. وزير الخارجية يلتقى سكرتير الأمم المتحدة فى ميونخ

صور.. وزير الخارجية يلتقى سكرتير الأمم المتحدة فى ميونخالجمعة، 16 فبراير 2018 01:17 م
وزير الخارجية مع سكرتير الأمم المتحدة
كتب محمد تهامى زكى
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نشر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمى على تويتر، صور لوزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائه مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، فى ميونخ.
لقاء وزير الخارجية مع سكرتير الأمم المتحدة
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