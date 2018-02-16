صور.. وزيرة الهجرة تدعو الجالية المصرية فى السعودية للمشاركة فى الانتخابات





كتب محمود راغب

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية؛ لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كحق دستوري لكل مصري، وتسليط الضوء على ما تم من إنجازات بالدولة المصرية خلال الأربعة أعوام الماضية، وذلك بحضور اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير حازم رمضان قنصل عام مصر بجدة.

استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بعرض فيلم "حكاية وطن" الذي يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصري، وقد لاقى إعجابا شديداً بين أفراد الجالية، وتم إعطائهم أكثر من نسخة ليتم تداولها بينهم.

وقامت الوزيرة بالرد على كافة الاستفسارات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الرد على تساؤل حول الرسائل الإعلامية التي تبث صورة سلبية عن مصر، وخاصة في الدول المضيفة والشعوب الأجنبية، مؤكدة أن دورهم هو تصحيح هذه الصورة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وإظهار الإيجابيات للرد على هذه الرسائل السلبية.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم رسالة للجالية المصرية بالسعودية مفادها أن مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بمثابة رسالة واضحة لشرعية الدولة المصرية، موضحة أن حشد المصريين بالمملكة العربية السعودية للمشاركة بالانتخابات، والذين يبلغ عددهم نحو ٣ مليون مصري، كافية لإثبات أن المصريين جزء من صنع القرار السياسي وجنود مجندة للحفاظ على الدولة وصورتها في الخارج.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الحديث عن جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب، وطالبت وزيرة الهجرة الجالية المصرية بتوجيه رسالة دعم من المصريين بالخارج للجندي المصري المتواجد بشمال سيناء خلال حربه ضد الإرهاب والحفاظ على الدولة.

ومن جانبهم أكد أفراد الجالية دعمهم وتفويضهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرب ضد الإرهاب، وتأييدهم الكامل لعملية سيناء ٢٠١٨ للقضاء على بؤر الإرهاب هناك، مثمنين ما قام به السيد الرئيس من إنجازات تم تحقيقها على أرض الوطن، وأنهم سيثبتون للوطن استعدادهم التام للانتخابات، ووعدوا أن يكون هناك رقم قياسي للمصريين بجدة في المشهد الانتخابي المقبل.

وأكدت الوزيرة أن الجاليات المصرية بالخارج هم جزء من تنمية الدولة المصرية في كافة مشروعاتها وأنهم خط الدفاع الأول للوطن، مشيرة إلى أنه قد جاءت الفرصة لإثبات أن المصريين بالخارج على قلب رجل واحد للرد على كافة الرسائل والأفكار السلبية دفاعاً عن الوطن، وأن الرد سيكون من خلال وقوفهم ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال اللقاء تم اقتراح فكرة الإعداد لفيلم كارتوني يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي لشرح خطوات العملية الانتخابية بصورة مبسطة وما هي المستندات المطلوبة وكيفية إدلاء المصريين بصوتهم بطريقة صحيحة، وفي هذا الصدد وعدتهم السفيرة نبيلة مكرم بتوصيل الفكرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث تنفيذها.

وقام أحد أفراد الجالية المصرية برسم صورة "بورتريه" للسفيرة نبيلة مكرم، وقام بتسليمها الصورة خلال اللقاء.

كما قامت وزيرة الهجرة بتكريم عدد من رموز الجالية المصرية بجدة وإعطائهم شهادات تقدير، نظراً لقيامهم بأعمال جليلة في خدمة الجالية والعمالة المصرية هناك.



وزيرة الهجرة والجالية المصرية

وزيرة الهجرة تكرم رموز الجالية المصرية

وزيرة الهجرة تكرم رموز الجالية المصرية



وزيرة الهجرة تكرم رموز الجالية المصرية



وزيرة الهجرة خلال لقاء الجالية المصرية



وزيرة الهجرة خلال لقاء الجالية المصرية