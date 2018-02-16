صور.. نصر الله: الأمريكيون يستخدمون الأكراد السوريين بمعركتهم وسيتخلون عنهم

صور.. نصر الله: الأمريكيون يستخدمون الأكراد السوريين بمعركتهم وسيتخلون عنهمالجمعة، 16 فبراير 2018 04:39 م
جانب من كلمة حسن نصرالله
رويترز
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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الأمريكيين يستخدمون الأكراد السوريين فى معركتهم و"سيتخلون عنكم".
وطالب نصر الله المسئولين اللبنانيين مطالبة الأمريكيين بالقبول بمطالبهم حتى يرد حزب الله عن إسرائيل،مضيفا: نحن أمام استحقاق تاريخى ويجب أن يتصرف موحدين.
وأوضح نصر الله أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية الأسبوع الماضى "إنجاز عسكرى نوعى كبير جدا".
كلمة حسن نصر الله
جانب من كلمة حسن نصرالله
نساء حزب الله
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