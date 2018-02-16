صور.. نصر الله: الأمريكيون يستخدمون الأكراد السوريين بمعركتهم وسيتخلون عنهم

جانب من كلمة حسن نصرالله





رويترز

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الأمريكيين يستخدمون الأكراد السوريين فى معركتهم و"سيتخلون عنكم".

وطالب نصر الله المسئولين اللبنانيين مطالبة الأمريكيين بالقبول بمطالبهم حتى يرد حزب الله عن إسرائيل،مضيفا: نحن أمام استحقاق تاريخى ويجب أن يتصرف موحدين.