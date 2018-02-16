صور.. نائب محافظ القاهرة يوزع سلع غذائية وملابس على أهالى مثلث ماسبيرو





كتب سيد الخلفاوى

وزع اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، سلع غذائية وملابس شتوية على أهالى مثلث ماسبيرو، بالتعاون مع ائتلاف حب الوطن، والدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وطاهر الأزهرى أمين صندوق المجلس.

ووزع نائب محافظ القاهرة 300 شنطة تحتوى على "فرختين وكيلو سكر وكيلو أرز وبلوفر شتوى"، وهو ما استقبله أهالى المنطقة بالسعادة، حيث ناقش نائب المحافظ الأهالى مشاكلهم التى تركزت فى إجراءات النقل من المنطقة تمهيدا لتطويرها.