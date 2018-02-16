صور.. ميركل تشترط "توازن منصف" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى





(رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يجب أن يحقق توازنا يضمن انفصالا واضحا لبريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة بينما تُبقى بريطانيا أيضا على علاقات اقتصادية وثيقة مع الكتلة الموحدة.

وقالت ميركل "فى النهاية هناك حاجة إلى توازن منصف للانفصال، من السوق الموحدة على سبيل المثال، وعلى الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة جدا. يمكن تحقيق هذا والدول السبع والعشرون (الأعضاء بالاتحاد الأوروبي) يجب أن تضمن أن العلاقة وثيقة بقدر الإمكان لكن هناك اختلافا عن العضوية (فى الاتحاد الأوروبى).



المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها لا تشعر بالإحباط تجاه المفاوضات وأنها ترغب فى أن يلتزم الاتحاد الأوروبى بالجدول الزمنى لخروج بريطانيا.

من جانبها قالت ماى إنها تريد اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبى يكون جيدا للشركات فى بريطانيا وبقية الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماى بعد اجتماع مع ميركل فى برلين "أريد ضمان أن الشركات البريطانية لديها الحد الأقصى من حرية التجارة والعمل داخل الأسواق الألمانية وبالنسبة للشركات الألمانية أن تفعل نفس الشيء فى المملكة المتحدة".

وتأمل بريطانيا فى التفاوض على اتفاق للتجارة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى يحافظ على مستويات مرتفعة من الوصول إلى السوق الموحدة. ويقول الاتحاد الأوروبى إن بريطانيا قد تخسر حق الوصول إذا تمسكت بخطتها لإنهاء حرية انتقال العمال من الاتحاد الأوروبى وتوقفت عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبي.