صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية بصحبة مدير شرطة السياحة

صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية بصحبة مدير شرطة السياحةالجمعة، 16 فبراير 2018 03:18 م
مدير أمن الجيزة أثناء الجولة
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء مصطفى أنس، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار جولة لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.
وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المسئولة عن تأمين المنطقة، ومتابعة الحملة الأمنية التى تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات وضبط الخيالة والجمالة المخالفين لضوابط العمل بالمنطقة الأثرية.
ووجه مدير أمن الجيزة التحية لضباط وجنود القوات المسلحة المشاركين فى عملية التأمين تأكيدا على دورهم فى الأداء الأمنى.
جانب من جولة مدير الأمن
مدير أمن الجيزة أثناء متابعة الحالة الأمنية
مدير الأمن مع رجال الأمن
مدير الأمن فى حوار مع الجنود
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