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صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية بصحبة مدير شرطة السياحة

الجمعة، 16 فبراير 2018 03:18 م
صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد المنطقة الأثرية بصحبة مدير شرطة السياحة مدير أمن الجيزة أثناء الجولة


كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء مصطفى أنس، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار جولة لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.

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وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المسئولة عن تأمين المنطقة، ومتابعة الحملة الأمنية التى تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات وضبط الخيالة والجمالة المخالفين لضوابط العمل بالمنطقة الأثرية.

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ووجه مدير أمن الجيزة التحية لضباط وجنود القوات المسلحة المشاركين فى عملية التأمين تأكيدا على دورهم فى الأداء الأمنى. 

 
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جانب من جولة مدير الأمن
 
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مدير أمن الجيزة أثناء متابعة الحالة الأمنية 
 
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مدير الأمن مع رجال الأمن

 

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مدير الأمن فى حوار مع الجنود 

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