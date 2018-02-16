صور.. محافظ سوهاج: تنظيم قافلة طبية شاملة بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج





سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن بيت العائلة بسوهاج ومؤسسة معا للتنمية قامتا بتنظيم قافلة طبية شاملة اليوم الجمعة بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج، وذلك بمقر الوحدة الصحية بالقرية وبالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار سعى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية الجيدة للمواطنين بقرى المحافظة.

وأضاف المحافظ فى بيان أنه تم توقيع الكشف الطبى على 502 من أهالى القرية وصرف الأدوية لهم بالمجان، بمشاركة أطباء فى جميع التخصصات المتطوعين للعمل بتلك القافلة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأشاد عبدالمنعم بالدور الذى يقدمة المجتمع المدنى بقرى ومدن المحافظة لتقديم الدعم لاجهزة الدولة فى خدمة المواطنين والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والانسانية والطبية والتى تقدم لهم لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت الدكتورة هايدى جمال، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة معا للتنمية وعضو ببيت العائلة بسوهاج انه تم إجراء الكشف الطبى وصرف الأدوية للمترددين من اهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان، وشملت القافلة مجموعة من امهر الأطباء فى عدد من التخصصات منها الجراحة والأطفال والباطنة والجلدية والعظام والأنف والإذن والحنجرة وبحضور الشيخ قدرى محمود من الازهر الشريف والقس فام حليم من دير الانبا شنودة وعلاء زيدان امين عام بيت العائلة بسوهاج والدكتورة كاترين يوسف مسئول الفريق الطبى بمؤسسة معا للتنمية عدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى والقيادات التنفيذية.

قافلة طبية شاملة بقرية ونينة الشرقية



قافلة طبية شاملة بقرية ونينة الشرقية



قافلة طبية شاملة بقرية ونينة الشرقية



قافلة طبية شاملة بقرية ونينة الشرقية

ومن جهة أخرى تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج أعمال القافلة الطبية ‘‘ كن عوناً ‘‘، التى نفذتها كلية الصيدلة بالجامعة في قرية فزارة الشرقية .

وقال رئيس الجامعة إن القافلة وقعت الكشف الطبي علي 876 حالة، بالإضافة إلى 321 تحليل طبى و214 حالة للكشف عن فيروس ‘‘سى‘‘، بالإضافة الي انه تم صرف أدوية مجانية لكل الحالات كلفت ما يقرب من 160ألف جنيه، من خلال مساهمة الجامعة و الشراكة بين كلية الصيدلة وبعض شركات الأدوية التى تبرعت بتلك الأدوية. كما أكد الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية أن القافلة الطبية قد شارك في تنفيذها، الإدارة الطبية بالجامعة بمعمل تحاليل متنقل ونخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات، و 150من طلبة وطالبات، الإتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بسوهاج، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مشيرا الي انه قد قامت خمس مجموعات من طالبات الكلية بعمل توعية شاملة عن مرض سرطان الثدي وضغط الدم المرتفع والسكرى وذلك من خلال المرور على المنازل والتجمعات الجماهيرية مما لاقى إستحسان الأهالى وردود فعل إيجابية .

وأضاف المنشاوى أن القوافل الطبية التى تقوم بها كلية الصيدلة تأتى فى إطار تفعيل دورها نحو خدمة المجتمع فى كافة المجالات وعلى رأسها الخدمات الطبية، بالقرى الأكثر إحتياجا وذلك بتوقيع الكشف الطبي وإجراء كافة التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانا لكل هذه الخدمات.

واوضح عميد الكلية، أن القافلة الطبية شملت تخصصات ‘‘ الباطنة، الأطفال، العظام، والمخ والأعصاب، اضافة الي المسالك البولية والنساء والجلدية والتناسلية والأنف والأذن.

ومن الجدير بالذكر ان القافلة شملت أيضا توزيع بعض الملابس والأغطية لبعض الأسر فى إطار التكافل المجتمعى.

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج أعمال القافلة الطبية ‘‘ كن عوناً ‘‘، التى نفذتها كلية الصيدلة بالجامعة في قرية فزارة الشرقية .

وقال رئيس الجامعة ان القافلة وقعت الكشف الطبي علي 876 حالة، بالإضافة إلى 321 تحليل طبى و214 حالة للكشف عن فيروس ‘‘سى‘‘، بالإضافة الي انه تم صرف أدوية مجانية لكل الحالات كلفت ما يقرب من 160ألف جنيه، من خلال مساهمة الجامعة و الشراكة بين كلية الصيدلة وبعض شركات الأدوية التى تبرعت بتلك الأدوية. كما أكد الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية أن القافلة الطبية قد شارك في تنفيذها، الإدارة الطبية بالجامعة بمعمل تحاليل متنقل ونخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات، و 150من طلبة وطالبات، الإتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بسوهاج، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مشيرا الي انه قد قامت خمس مجموعات من طالبات الكلية بعمل توعية شاملة عن مرض سرطان الثدي وضغط الدم المرتفع والسكرى وذلك من خلال المرور على المنازل والتجمعات الجماهيرية مما لاقى إستحسان الأهالى وردود فعل إيجابية .

وأضاف المنشاوى أن القوافل الطبية التى تقوم بها كلية الصيدلة تأتى فى إطار تفعيل دورها نحو خدمة المجتمع فى كافة المجالات وعلى رأسها الخدمات الطبية، بالقرى الأكثر إحتياجا وذلك بتوقيع الكشف الطبي وإجراء كافة التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانا لكل هذه الخدمات.

واوضح عميد الكلية، أن القافلة الطبية شملت تخصصات ‘‘ الباطنة، الأطفال، العظام، والمخ والأعصاب، اضافة الي المسالك البولية والنساء والجلدية والتناسلية والأنف والأذن.

ومن الجدير بالذكر ان القافلة شملت ايضا توزيع بعض الملابس والأغطية لبعض الأسر فى إطار التكافل المجتمعى.