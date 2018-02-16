video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمران بكفر الشخ لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:45 م
صور.. مؤتمران بكفر الشخ لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية جانب من المؤتمر


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظمت النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد بقرية شباسي عمير ، التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ ، مؤتمراً حاشداً ، لتأييد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية ، بحضور  2000 شخص من اللجان النقابية التابعة للنقابة من مختلف أنحاء المحافظة.
 
بدأ الإحتفال بالمزمار البلدي والأغاني الوطنية والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ، وتبعتها كلمات التأييد للرئيس للمزارعين والصيادين وأهالي قرية شباس عمير.
 
وعدد عبدالفتاح مرسال، أمين عام الصندوق بالنقابة العامة وأحمد نصار ، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، خلال المؤتمر المشروعات التي شُيدت  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأعلن الحضور عن استعدادهم للنزول يوم الانتخاب للمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
 
وعلى جانب أخر شهدت مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ، مؤتمراً حاشداً  لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  في الإنتخابات الرئاسية المقبلة خلال المؤتمر العام للحمله الشعبيه لدعم الرئيس "هنتخب الرئيس ثاني" بصالة المناسبات ، بحضور عدد كبير من  الفتيات والسيدات والشباب لإعلان تأييدهم للرئيس  في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور محمد الهنداوي رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ، وعيد العقاري ، رئيس اتحاد الريف والقبائل العربية ، وأحمد اللواتي نقيب المزراعين ، و خالد زكي منسق عام الحملة الجمهورية وسوزان شعيب نائبه  .
1--مؤتمر-لعمال-الزراعة-والصيد-لتأييد-الرئيس-بكفر-الشيخ

2--جانب-من-المؤتمر
 

3--جانب-من-الحضور
 

4--تأييد-الرئيس-لفترة-رئاسية-ثانية
 

5--مؤتمر-لحملة-هنتخب-الرئيس-تاني
 

6--تواجد-كبير-في-حملة-هنتخب-الرئيس-تاني
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ: احتفال "اليوم السابع" وافق عيد انتصارنا على الإرهاب

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

حمله

الرئيس

انتخابات

نقابة الصيادين



لا تفوتك
فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة