صور.. مؤتمران بكفر الشخ لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية

صور.. مؤتمران بكفر الشخ لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانيةالجمعة، 16 فبراير 2018 09:45 م
جانب من المؤتمر
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد بقرية شباسي عمير ، التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ ، مؤتمراً حاشداً ، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية ، بحضور 2000 شخص من اللجان النقابية التابعة للنقابة من مختلف أنحاء المحافظة.
بدأ الإحتفال بالمزمار البلدي والأغاني الوطنية والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ، وتبعتها كلمات التأييد للرئيس للمزارعين والصيادين وأهالي قرية شباس عمير.
وعدد عبدالفتاح مرسال، أمين عام الصندوق بالنقابة العامة وأحمد نصار ، نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، خلال المؤتمر المشروعات التي شُيدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأعلن الحضور عن استعدادهم للنزول يوم الانتخاب للمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وعلى جانب أخر شهدت مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ، مؤتمراً حاشداً لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة خلال المؤتمر العام للحمله الشعبيه لدعم الرئيس "هنتخب الرئيس ثاني" بصالة المناسبات ، بحضور عدد كبير من الفتيات والسيدات والشباب لإعلان تأييدهم للرئيس في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور محمد الهنداوي رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ، وعيد العقاري ، رئيس اتحاد الريف والقبائل العربية ، وأحمد اللواتي نقيب المزراعين ، و خالد زكي منسق عام الحملة الجمهورية وسوزان شعيب نائبه .
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