صور.. كوسوفو تحتفل بالذكرى العاشرة للانفصال عن صربيا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز)

خرج آلاف المواطنين فى كوسوفو اليوم الجمعة، للاحتفال بالذكرى العاشرة الانفصال عن صربيا، والذى يتزامن غدا السبت.

ورفع المواطنون علم الدولة الرسمى، فيما احتفل الأطفال والأمهات والصبية فى الشوارع ملتقطين الصور السيلفى.

وفى ذكرى 17 فبراير 2008 أعلنت كوسوفو الاستقلال محققا حلم أجيال من الالبان فى الإقليم الذى يشكل جزءا من صربيا، الامر الذى رفضته قطعيا بلجراد وصرب كوسوفو الذين يهددون بالانفصال.

وأقر برلمان كوسوفو فى جلسة عامة استثنائية برفع الأيدى يوم أمس اعلان استقلال الإقليم الواقع جنوب صربيا والذين تسكنه غالبية البانية.



جانب من احتفالات كوسوفو



علم كوسوفو



مواطنو كوسوفو



أعلام كوسوفو



مواطنة بكوسوفو تلتقط سيلفى مع نجلها