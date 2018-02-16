صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 104 آلاف مسدس خرز مهربة بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 104 آلاف مسدس خرز مهربة بميناء السخنةالجمعة، 16 فبراير 2018 05:50 م
المضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 104640 مسدس "حبش وخرز" مهربة داخل حاويتين بميناء العين السخنة بالسويس.
تلقى اللواء سيد عزب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء عبد العزيز كمال مدير مباحث الإدارة العامة، يفيد بورود معلومات مفادها قيام شركة للاستيراد والتصدير مقرها أشمون بالمنوفية، باستيراد حاويتين مقاس (40) قدم مشمولهما (كرة قدم) وارد نهائى ميناء العين السخنة من دولة الصين.
وأضافت التحريات أن مشمولهما مخبأ بداخله أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات، ومحظور دخوله البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتقديم إخبارية سرية لجمارك ميناء العين السخنة، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين، وأسفرت أعمالها عن ضبط 90240 مسدس أطفال خرز، و14400 مسدس أطفال حبش بإجمالى 104640 مسدس بالمخالفة لقرار وزير الصناعة، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
جانب من المضبوطات
كراتين المضبوطات داخل حاوية
جانب من المسدسات
جانب من نوعيات المسدسات المضبوطة
كرتونة مسدسات
احدى الحاويات المضبوطة
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