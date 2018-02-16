video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رفع إشغالات بمحيط موقف السلام قبل تشغيله غدا

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:31 م
صور.. رفع إشغالات بمحيط موقف السلام قبل تشغيله غدا لودر لرفع اشغالات بمحيط موقف السلام النموذجى


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تستعد غدا السبت محافظة القاهرة لافتتاح و تشغيل موقف السلام النموذجى، بديلاً عن موقفى العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى، وذلك لحل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج مع تمركز رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بكافة مداخل و مخارج الموقف و الطرق و الشوارع المحيطة به بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

المعدات ترفع الاشغالات بالطريق
المعدات ترفع الاشغالات بالطريق

و شنت شرطة المرافق عمليات رفع اشغالات بالطريق قبل افتتاح الموقف الذى يضم الموقف العديد من المداخل المخصصة لأوتوبيسات وسيارات "مينى باص" و السرفيس التابعة للنقل العام وموقعًا لسيارات النقل البرى لمحافظات الجمهورية المختلفة وموقفا لسيارات السرفيس للأقاليم، وموقف لسيارات السرفيس التى تربط الموقف بأحياء القاهرة المختلفة.

الانتهاء من انشاء الموقف
الانتهاء من انشاء الموقف

 

و جهز الموقف لإدارته إلكترونيا من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم فى الدخول والخروج، وتنظيم الحركة داخل الموقف مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات على مدار 24 ساعة وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.

 

تمركز رجال الامن بمحيط الموقف
تمركز رجال الامن بمحيط الموقف

 

كما يوجد داخل موقف السيارات مبانٍ الخدمات اللازمة من مبانٍ إدارية ومسجد وكافيتريات وبنك ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية ومول تجارى و نقاط أمنية وشرطية مع تطبيق كل اشتراطات الحماية المدنية.

 

جانب من حركة السيارات بمحيط الموقف
جانب من حركة السيارات بمحيط الموقف

 

كما يشمل الموقف على شبكة صرف لمياه الأمطار داخل الموقف والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة لربط مداخل ومخارج الموقف مع الطرق العامة المحيطة به و يسع الموقف لـ 50 الف مواطن يوميا لبدء الرحلات المرورية بنطاق المحافظة أو خارجها و سيحدث طفرة كبيرة فى المرور.

جانب من رفع الاشغالات
جانب من رفع الاشغالات
الانتهاء من انشاء الموقف
الانتهاء من انشاء الموقف

 

بوابة مشاة للمواطنين
بوابة مشاة للمواطنين

 

تمركز رجال الامن بمحيط الموقف
تمركز رجال الامن بمحيط الموقف

 

جانب من رفع الاشغالات
جانب من رفع الاشغالات

 

حركة السيارات بمحيط موقف السلام
حركة السيارات بمحيط موقف السلام

 

دخول المشاة من احدى البوابات
دخول المشاة من احدى البوابات

 

رفع الاشغالات قبل تشغيل الموقف
رفع الاشغالات قبل تشغيل الموقف

 

مداخل موقف السلام للسيارات
مداخل موقف السلام للسيارات

 

مدخل السرفيس بموقف السلام
مدخل السرفيس بموقف السلام

 

مدخل المشاة المحدد للدخول
مدخل المشاة المحدد للدخول

 

مدخل موقف السيارات للاقاليم
مدخل موقف السيارات للاقاليم

 

موقف السلام بعد الانتهاء من انشائه
موقف السلام بعد الانتهاء من انشائه

 

موقف السلام بعد تجهيزه
موقف السلام بعد تجهيزه

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: تشغيل موقف السلام بكامل طاقته السبت المقبل

اخبار الحوادث

اخبار المرور

موقف السلام

محافظة القاهرة

ادارة مرور القاهرة

الأزمة المرورية



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة