صور.. رفع إشغالات بمحيط موقف السلام قبل تشغيله غدا





كتب عبد الرحمن سيد

تستعد غدا السبت محافظة القاهرة لافتتاح و تشغيل موقف السلام النموذجى، بديلاً عن موقفى العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالى الشرقى، وذلك لحل الأزمة المرورية فى تقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومدخل الدائرى للسلام والمرج مع تمركز رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بكافة مداخل و مخارج الموقف و الطرق و الشوارع المحيطة به بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.



المعدات ترفع الاشغالات بالطريق

و شنت شرطة المرافق عمليات رفع اشغالات بالطريق قبل افتتاح الموقف الذى يضم الموقف العديد من المداخل المخصصة لأوتوبيسات وسيارات "مينى باص" و السرفيس التابعة للنقل العام وموقعًا لسيارات النقل البرى لمحافظات الجمهورية المختلفة وموقفا لسيارات السرفيس للأقاليم، وموقف لسيارات السرفيس التى تربط الموقف بأحياء القاهرة المختلفة.



الانتهاء من انشاء الموقف و جهز الموقف لإدارته إلكترونيا من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم فى الدخول والخروج، وتنظيم الحركة داخل الموقف مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات على مدار 24 ساعة وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.



تمركز رجال الامن بمحيط الموقف

كما يوجد داخل موقف السيارات مبانٍ الخدمات اللازمة من مبانٍ إدارية ومسجد وكافيتريات وبنك ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية ومول تجارى و نقاط أمنية وشرطية مع تطبيق كل اشتراطات الحماية المدنية.



جانب من حركة السيارات بمحيط الموقف

كما يشمل الموقف على شبكة صرف لمياه الأمطار داخل الموقف والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة لربط مداخل ومخارج الموقف مع الطرق العامة المحيطة به و يسع الموقف لـ 50 الف مواطن يوميا لبدء الرحلات المرورية بنطاق المحافظة أو خارجها و سيحدث طفرة كبيرة فى المرور.



جانب من رفع الاشغالات



الانتهاء من انشاء الموقف



بوابة مشاة للمواطنين



تمركز رجال الامن بمحيط الموقف



جانب من رفع الاشغالات



حركة السيارات بمحيط موقف السلام



دخول المشاة من احدى البوابات



رفع الاشغالات قبل تشغيل الموقف



مداخل موقف السلام للسيارات



مدخل السرفيس بموقف السلام



مدخل المشاة المحدد للدخول



مدخل موقف السيارات للاقاليم



موقف السلام بعد الانتهاء من انشائه